«Волгарь» арендовал Ведерникова у «Ростова»
22:59
Защитник «Ростова» Данила Ведерников ближайший сезон проведет в аренде в «Волгаре», сообщает 3 июля официальный Twitter ростовчан.
Данила Ведерников проведёт сезон в астраханском клубе— Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2021
«Ростов» и «Волгарь» из Астрахани достигли соглашения по аренде защитника.
В прошлом сезоне Ведерников уже играл за «Волгарь» на правах аренды, выступив за этот клуб на 29 матчах.
Желаем Даниле удачного сезона! pic.twitter.com/Po7jJt0zJU
В прошлом сезоне 20-летний защитник уже играл за «Волгарь» на правах аренды, выступив за этот клуб в 29 матчах. В его активе две результативные передачи.
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