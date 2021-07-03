«Волгарь» арендовал Ведерникова у «Ростова»

Данила Ведерников проведёт сезон в астраханском клубе



«Ростов» и «Волгарь» из Астрахани достигли соглашения по аренде защитника.



В прошлом сезоне Ведерников уже играл за «Волгарь» на правах аренды, выступив за этот клуб на 29 матчах.



Желаем Даниле удачного сезона! pic.twitter.com/Po7jJt0zJU