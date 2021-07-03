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«Волгарь» арендовал Ведерникова у «Ростова»

22:59
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Защитник «Ростова» Данила Ведерников ближайший сезон проведет в аренде в «Волгаре», сообщает 3 июля официальный Twitter ростовчан.

В прошлом сезоне 20-летний защитник уже играл за «Волгарь» на правах аренды, выступив за этот клуб в 29 матчах. В его активе две результативные передачи.

 

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Евгений Петров все материалы автора

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