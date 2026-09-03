Агент нападающего Элиньо — о возможном переходе в ЦСКА: «Мы ведем переговоры, но «Толука» создает препятствия»

Представитель и брат нападающего «Толуки» Элиньо Данило Нуньес де Кастро в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее в мексиканских СМИ появилась информация, что «Толука» решила не продавать 26-летнего бразильца.

— Появилась информация, что «Толука» решила не продавать Элиньо в ЦСКА. Действительно ли переговоры между клубами завершены?

— Мы продолжаем вести переговоры. Но «Толука» создает препятствия переходу Элиньо в другой клуб. Пока ничего не решено, — сказал Кастро «СЭ».

Контракт Элиньо c клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость в 6,5 миллиона евро.