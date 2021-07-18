«Нижний Новгород» подписал контракт с Павлом Могилевцем
«Нижний Новгород» объявил о переходе в команду полузащитника Павла Могилевца.
28-летний россиянин заключил контракт с клубом на два года. Футболист будет выступать за команду под номером «18».
Павел Могилевец — в «Нижнем»! https://t.co/XKV1YPLEDU pic.twitter.com/l1THn29fhT— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) July 18, 2021
В сезоне-2020/21 Могилевец выступал за «Химки». На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 15 матчах за подмосковную команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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