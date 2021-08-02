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Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

21:02
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин покидает клуб, сообщает пресс-служба клуба.

После ухода из донской команды 52-летний специалист обратился к болельщикам.

«Ростов» проиграл два первых матча на старте нового сезона Тинькофф РПЛ.

23 июля, в день старта чемпионата России-2021/22 стало известно о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России. Об этом было объявлено перед началом первой игры РПЛ нового сезона «Ростов» — «Динамо» (0:2).

Планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове» до конца года. Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом 26 июля, ранее сборную возглавлял Станислав Черчесов.

Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл с красно-белыми два серебра чемпионата России.

Также Карпин тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017-го возглавлял «Ростов».

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Иван Шитик все материалы автора

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