Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»
12:58
Тульский «Арсенал» объявил об уходе из команды вратаря Артура Нигматуллина.
30-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
??Артур Нигматуллин покидает «Арсенал»— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 23, 2021
У 30-летнего голкипера истек срок контракта с ПФК «Арсенал».
ПФК «Арсенал» благодарит Артура Нигматуллина за профессионализм, желает здоровья и новых успехов в карьере! pic.twitter.com/Sw80ObbB0v
В сезоне-2020/21 Нигматуллин провел 10 матчей за «Арсенал», 1 из них — на ноль. Он выступал за команду из Тулы с июля 2018 года.
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