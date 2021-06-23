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Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»

12:58
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Тульский «Арсенал» объявил об уходе из команды вратаря Артура Нигматуллина.

30-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2020/21 Нигматуллин провел 10 матчей за «Арсенал», 1 из них — на ноль. Он выступал за команду из Тулы с июля 2018 года.

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Иван Торопцев все материалы автора
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