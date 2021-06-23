Артур Нигматуллин покинул тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил об уходе из команды вратаря Артура Нигматуллина.

30-летний россиянин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

??Артур Нигматуллин покидает «Арсенал»



У 30-летнего голкипера истек срок контракта с ПФК «Арсенал».



ПФК «Арсенал» благодарит Артура Нигматуллина за профессионализм, желает здоровья и новых успехов в карьере! pic.twitter.com/Sw80ObbB0v — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) June 23, 2021

В сезоне-2020/21 Нигматуллин провел 10 матчей за «Арсенал», 1 из них — на ноль. Он выступал за команду из Тулы с июля 2018 года.