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Главные новости

Интервью Матвея Сафонова о сборной России и коронавирусе

Вячеслав Короткин
8

Глава селекционного отдела «Спартака» уволен. Когда у клуба появится трансферная стратегия?

Максим Алланазаров
32

У сборной Черчесова на Евро-2020 будут игра и характер. А хейтеры утрутся

Константин Алексеев
384

ЦСКА — все та же машина. Отъезд звезд не сделал его слабее

Михаил Зислис

Большунов уступил Червоткину в Финляндии. Что случилось?

Наталья Марьянчик
4

Майк Тайсон — Рой Джонс. Главное о бое легенд

Отдел единоборств «СЭ»
7
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Новый номер газеты
от 16 ноября (№ 8324)
НОВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ОТ 16 ноября (№ 8324) : Сборная заваливает год. Последний шанс — в Белграде Оформить подписку Скачать номер в PDF Читать газету

Сборная заваливает год. Последний шанс — в Белграде

Румыния может убрать Россию из второй корзины жеребьевки отбора ЧМ-2022. Какой результат нужен сборной в Белграде?

«В Германии Тедеско обыгрывал. Надеюсь, это получится и в России». Первое большое интервью нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца

У России — пять матчей без побед. Хотя в Турции все можно свалить на судью

Как погубить идеальный план на игру. Инструкция от сборной России

Лента новостей
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Фото

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Турниры

Положение команд
Команды И В Н П +/- О
1 ЦСКА 14 10 1 3 27-10 31
2 Зенит 14 9 3 2 30-10 30
3 Спартак 14 8 4 2 24-15 28
4 Динамо 14 8 2 4 20-11 26
5 Сочи 14 6 5 3 22-20 23
6 Ростов 14 7 2 5 16-15 23
7 Ахмат 14 7 2 5 17-16 23
8 Локомотив 14 6 3 5 15-16 21
9 Рубин 14 6 3 5 21-20 21
10 Краснодар 14 5 3 6 23-18 18
11 Урал 14 3 6 5 11-15 15
12 Арсенал 14 3 4 7 17-26 13
13 Тамбов 14 3 3 8 11-17 12
14 Химки 14 3 3 8 15-25 12
15 Ротор 14 1 4 9 7-23 7
16 Уфа 14 1 4 9 8-27 7
ЦИТАТА
В Германии Тедеско обыгрывал. Надеюсь, это получится и в России
Сандро Шварц
главный тренер «Динамо»

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