«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-форвардом «Ахмата» Балаем
20:00
«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о переходе албанского нападающего Бекима Балая.
30-летний футболист подписал однолетний контракт. Балай будет выступать за команду под номером 19.
В сезоне-2020/21 Балай выступал за австрийский «Штурм». На его счету 7 голов и 1 результативная передача в 33 матчах. С 2016 по 2019 год албанец играл в РПЛ за грозненский «Ахмат».
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