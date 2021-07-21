«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-форвардом «Ахмата» Балаем

«Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о переходе албанского нападающего Бекима Балая.

30-летний футболист подписал однолетний контракт. Балай будет выступать за команду под номером 19.

В сезоне-2020/21 Балай выступал за австрийский «Штурм». На его счету 7 голов и 1 результативная передача в 33 матчах. С 2016 по 2019 год албанец играл в РПЛ за грозненский «Ахмат».