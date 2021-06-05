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«Ростов» приобрел Прохина у «Зенита» и отдал игрока в «Сочи»

10:09
Данила Прохин. Фото ФК «Зенит»
Данила Прохин. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Данила Прохин подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

При этом сезон-2021/22 20-летний защитник проведет в аренде у «Сочи». Сообщается, что у петербуржцев есть приоритетное право выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что Прохин может стать частью сделки по полноценному переходу защитника Дмитрия Чистякова из «Ростова» в «Зенит».

В прошлом сезоне Прохин уже выступал за «Сочи» на правах аренды. В семи матчах за южный клуб защитник забил один гол.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-05-danila-prokhin-prodolzhit-kareru-v-rostove-na-donu.htm

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