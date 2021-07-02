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«Спартак» выкупил контракт Виктора Мозеса

16:03
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» выкупил контракт Виктора Мозеса, сообщает 2 июня официальный сайт клуба.

Ранее футболист принадлежал «Челси» и выступал в России на правах аренды. Соглашение нигерийца с красно-белыми рассчитано на два года.

30-летний футболист в прошедшем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.

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