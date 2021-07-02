«Спартак» выкупил контракт Виктора Мозеса, сообщает 2 июня официальный сайт клуба.

Официально: @VictorMoses стал игроком «Спартака» на постоянной основе ?



Витя подписал двухлетний контракт с нашим клубом ???#Мозес2023 ?? pic.twitter.com/5GZ6vEHL2O — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 2, 2021

Ранее футболист принадлежал «Челси» и выступал в России на правах аренды. Соглашение нигерийца с красно-белыми рассчитано на два года.

30-летний футболист в прошедшем сезоне провел 20 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.