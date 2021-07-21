«Урал» арендовал у «Динамо» полузащитника Гагнидзе

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе проведет сезон-2021/22 на правах аренды в «Урале», сообщает официальный Twitter московской команды.

Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа 18-летнего грузинского футболиста.

5 июля Гагнидзе подписал пятилетний контракт с «Динамо». Ранее хавбек выступал за одноименный клуб из Тбилиси. По информации «СЭ», сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гагнидзе провел 16 матчей за «Динамо» из Тбилиси, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.