Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в аренду до конца сезона

«Локомотив» объявил о подписании арендного соглашения с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Оно рассчитано до конца сезона-2026/27.

В московской команде 28-летний хавбек будет играть под 77-м номером.

Мостовой уже был в системе «Локомотива»: занимался в клубной академии, играл за молодежную команду, в составе которой стал чемпионом Молодежной лиги.

В «Зенит» Мостовой перешел в 2019 году. Его контракт с петербургским клубом действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2026/27 в 3 матчах полузащитник не отметился результативными действиями.

Также футболист играл за «Долгопрудный», «Химки», «Зенит-2» и «Сочи».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.