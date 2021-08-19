Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Енисей» арендовал у «Ростова» защитника Рукаса

13:25
Теги:

Защитник «Ростова» Томас Рукас продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды с возможностью выкупа. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан 19 августа.

Первую половину прошлого сезона 24-летний российский футболист провел в «Енисее», где принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями. В январе 2021-го Рукас перешел в «Ростов», за который он не провел ни одной встречи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1486

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора
Карате исключили из программы Олимпиады в Париже
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд