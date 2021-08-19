«Енисей» арендовал у «Ростова» защитника Рукаса

Защитник «Ростова» Томас Рукас продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды с возможностью выкупа. Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан 19 августа.

Первую половину прошлого сезона 24-летний российский футболист провел в «Енисее», где принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями. В январе 2021-го Рукас перешел в «Ростов», за который он не провел ни одной встречи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.