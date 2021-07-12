«Рубин» отдал Игоря Коновалова в аренду в «Ахмат»

Полузащитник Игорь Коновалов, имеющий долгосрочный контракт с «Рубином», следующий сезон проведет в «Ахмате» на правах аренды, информирует пресс-служба грозненского клуба в Instagram.

Сообщается, что футболист уже проходит учебно-тренировочные сборы в расположении «Ахмата». За чеченский клуб Коновалов будет играть под номером 11.

25-летний футболист вторую часть прошедшего сезона провел в «Арсенале» на правах аренды. Он сыграл за туляков 10 матчей в РПЛ и Кубке.