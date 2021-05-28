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«Локомотив» объявил об уходе Максима Мухина в ЦСКА

19:09
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив».
Максим Мухин. Фото ФК «Локомотив».
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«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА. Детали соглашения пока не сообщаются.

Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.

В составе «Локомотива» 19-летний российский футболист играет с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Портал Trasfermarkt оценивает Мухина в 2,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24147

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