«Локомотив» объявил об уходе Максима Мухина в ЦСКА
19:09
«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Максима Мухина в ЦСКА. Детали соглашения пока не сообщаются.
Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.
В составе «Локомотива» 19-летний российский футболист играет с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Портал Trasfermarkt оценивает Мухина в 2,5 миллиона евро.
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