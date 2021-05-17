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«Ахмат» объявил об уходе четырех футболистов

17:45
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«Ахмат» в Instagram сообщил об уходе четырех футболистов. Команду покинули защитник Анхель Вилькер, полузащитник Исмаэл Силва, а также нападающие Георгий Мелкадзе и Ладислав Алмаши.

28-летний Вилькер выступал за грозненцев с 2016 года. В минувшем сезоне он забил 1 гол в 21 матче. В активе 26-летнего Силвы 1 гол и 4 результативные передачи в 28 встречах.

24-летний Мелкадзе был взят в аренду у «Спартака». 22-летний Алмаши был арендован у «Ружомберока».

«Ахмат» завершил сезон в Тинькофф РПЛ на 11-м месте с 40 очками в активе.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-aSrulowz/

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