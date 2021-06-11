«Уфа» подписала контракт с полузащитником Фищенко
17:46
Полузащитник Руслан Фищенко подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на длительный срок.
Минувший сезон Фищенко провел в «Велесе». За московский клуб хавбек провел 41 матч, в которых отметился тремя голевыми передачами.
Ранее «Уфа» объявила о подписании контракта с экс-защитником «Велеса» Эрвингом Ботакой-Иобомой.
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