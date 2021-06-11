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«Уфа» подписала контракт с полузащитником Фищенко

17:46
Руслан Фищенко и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
Руслан Фищенко и Шамиль Газизов. Фото ФК «Уфа»
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Полузащитник Руслан Фищенко подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на длительный срок.

Минувший сезон Фищенко провел в «Велесе». За московский клуб хавбек провел 41 матч, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Ранее «Уфа» объявила о подписании контракта с экс-защитником «Велеса» Эрвингом Ботакой-Иобомой.

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