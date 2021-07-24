Пиняев рассказал, какие цели ставит перед собой в «Крыльях Советов»

Нападающий Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в «Крылья Советов» и рассказал, какие цели ставит перед собой в предстоящем сезоне.

«Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Какие цели ставлю перед собой? Максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями — пасами и голами. Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт», — приводит официальный сайт самарского клуба слова Пиняева.

Пиняев подписал контракт с «Крыльями» вчера, 23 июля. Срок соглашения с 16-летним россиянином рассчитан на 3 года. Футболист является воспитанником «Чертаново», также он ездил на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед».