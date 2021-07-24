Пиняев рассказал, какие цели ставит перед собой в «Крыльях Советов»
Нападающий Сергей Пиняев прокомментировал свой переход в «Крылья Советов» и рассказал, какие цели ставит перед собой в предстоящем сезоне.
«Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам. Какие цели ставлю перед собой? Максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя — помогать команде результативными действиями — пасами и голами. Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт», — приводит официальный сайт самарского клуба слова Пиняева.
Пиняев подписал контракт с «Крыльями» вчера, 23 июля. Срок соглашения с 16-летним россиянином рассчитан на 3 года. Футболист является воспитанником «Чертаново», также он ездил на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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