|Команды
|И
|В
|П
|О
|Таблица отбора в плей-офф
|1
|Торонто Мэйпл Ливз
|18
|13
|5
|28
|2
|Флорида Пантерз
|15
|11
|4
|24
|3
|Сент-Луис Блюз
|17
|10
|7
|22
|4
|Бостон Брюинз
|15
|10
|5
|22
|5
|Каролина Харрикейнз
|15
|11
|4
|23
|6
|Эдмонтон Ойлерз
|19
|11
|8
|22
|7
|Чикаго Блэкхокс
|19
|9
|10
|22
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|14
|10
|4
|21
|9
|Вегас Голден Найтс
|14
|10
|4
|21
|10
|Виннипег Джетс
|17
|10
|7
|21
|11
|Монреаль Канадиенс
|15
|9
|6
|20
|12
|Коламбус Блю Джэкетс
|18
|8
|10
|20
|13
|Нью-Йорк Айлендерс
|16
|8
|8
|19
|14
|Филадельфия Флайерз
|14
|8
|6
|19
|15
|Вашингтон Кэпиталз
|15
|8
|7
|19
|16
|Колорадо Эвеланш
|13
|8
|5
|17
|17
|Ванкувер Кэнакс
|21
|8
|13
|17
|18
|Калгари Флэймз
|17
|8
|9
|17
|19
|Аризона Койотс
|16
|7
|9
|17
|20
|Питтсбург Пингвинз
|15
|8
|7
|17
|21
|Лос-Анджелес Кингз
|15
|6
|9
|15
|22
|Анахайм Дакс
|17
|6
|11
|15
|23
|Нью-Джерси Дэвилз
|11
|6
|5
|14
|24
|Миннесота Уайлд
|13
|7
|6
|14
|25
|Даллас Старз
|12
|5
|7
|14
|26
|Сан-Хосе Шаркс
|15
|6
|9
|14
|27
|Нью-Йорк Рейнджерс
|15
|5
|10
|13
|28
|Нэшвилл Предаторз
|16
|6
|10
|12
|29
|Детройт Ред Уингз
|19
|4
|15
|11
|30
|Баффало Сэйбрз
|13
|4
|9
|10
|31
|Оттава Сенаторз
|19
|4
|15
|9