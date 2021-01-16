НХЛ

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Бобровский продолжает сидеть в запасе, а американский нападающий забил сумасшедший гол!

Андрей Жданюк
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Тренер учит драться маленьких детей

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Панарин вернулся и принес победу. «Рейнджерс» с ним гораздо круче

Михаил Скрыль
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Лента новостей
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Овечкин вновь установил рекорд. Как ни странно, он не связан с голами

«Вашингтон» победил «Баффало». На счету капитана — одно результативное действие.
19 февраля 07:20 13

Кто богаче — Могильный с Федоровым или Овечкин, Малкин и Панарин? Посчитали доходы российских игроков НХЛ

«СЭ» собрал все заработки наших легионеров за карьеру.
18 февраля 19:15 25

Макдэвид вытеснил Овечкина из десятки рекордсменов. Канадец обошел всех звезд НХЛ нового века

Уникальное достижение канадской суперзвезды.
18 февраля 14:30 20

Еще один ведущий форвард КХЛ собирается в НХЛ. Что его ждет за океаном и стоит ли вообще пробовать?

Обзор дня от Алексея Шевченко.
18 февраля 12:00 6

Американская модель покорила российского хоккеиста Свечникова. Она выглядит просто потрясающе

Девушку зовут Джулия Ши Хэмилтон.
18 февраля 09:00 43

Русский швейцарец сотворил шедевр! Он становится лидером «Чикаго»

Момент дня от Филиппа Курашева.
18 февраля 07:00 2

Первый «сухарь» и первая победа Сорокина в НХЛ

Обзор дня от Алексея Шевченко.
17 февраля 12:15
Видео

У Сорокина первый «сухарь» в НХЛ. В клубе не критиковали его после неудачного старта

Илья отразил все 20 бросков.
17 февраля 09:15 17

«Вашингтон» наконец-то выиграл у «Питтсбурга», но Овечкина снова не было видно на льду. Как и остальных россиян

Важная победа для «столичных».
17 февраля 06:45 11

«Когда мы с Фетисовым уезжали из СССР в Америку, нам боялись звонить». Один из первых советских хоккеистов в НХЛ

Интервью двукратного олимпийского чемпиона Сергея Старикова.
16 февраля 15:10 17

Тренера Андрея Разина обвинили в вымогательстве. Обвинитель может быть наказан за клевету

Обзор дня от Алексея Шевченко.
16 февраля 13:30 3

Зуб забил первый гол в НХЛ. Разина обвиняют в вымогательстве

Обзор дня от Алексея Шевченко.
16 февраля 13:05
Видео

Российский нападающий забивает пачками, хотя играет меньше всех. Но его команде это не помогает

Дубль Александра Волкова.
16 февраля 07:15 12

В канадском дерби устроили побоище из-за вратаря, а аутсайдер сотворил камбэк с 1:5 благодаря россиянам!

Евгений Дадонов сделал дубль, а Артем Зуб забил первый гол в сезоне.
16 февраля 06:55 9

У Самсонова проблемы в «Вашингтоне»

А Евгения Малкина сажают в запас.
15 февраля 13:35 1
Видео

Главный вопрос после победы на Евротуре — кого брать на чемпионат мира?

Обзор дня Алексея Шевченко.
15 февраля 12:10 10

Кузнецов вернулся после скандального отстранения и сразу забил! Но Овечкин без голов, а «Вашингтон» опять проиграл «Питтсбургу»

При этом Евгений Малкин запомнился только нелепой ошибкой
15 февраля 02:40 12

Черная полоса русского вратаря «Вашингтона» все никак не закончится. Травма, болезнь, теперь фарм-клуб?

Обзор дня от Алексея Шевченко.
14 февраля 15:15 3

Первый гол Волкова за «Тампу», Кузнецов не готов физически

А вратарь сборной России Александр Самонов не считает себя апостолом.
14 февраля 13:10
Видео

«В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

Два самых ярких российских хоккеиста XXI века серьезно разошлись в конце 2000-х.
14 февраля 12:00 17

Российский нападающий забил первый гол в НХЛ. Он закрепился в основе топ-клуба лиги

Александр Волков поразил ворота «Флориды».
14 февраля 08:15 3

«Было невесело. Но я же из России». Звезды «Вашингтона» победили ковид

Столичный клуб не играл неделю, а Кузнецов и Самсонов вернулись после болезни.
13 февраля 17:30 5

Дебют в НХЛ, игра против Макдэвида, битва за место в составе. Как российский защитник с ходу попал в основу «Оттавы»

Интервью олимпийского чемпиона Артема Зуба.
13 февраля 15:00 2

Герой МЧМ-2020, которого полюбила вся страна, дебютировал на взрослом уровне только сейчас

Обзор дня Алексея Шевченко.
13 февраля 13:15 2

Он чудом выжил в аварии, которая унесла жизнь его родных, а вчера дебютировал в НХЛ. История вратаря Мельничука

Рабинер — о новом российском голкипере «Сан-Хосе».
13 февраля 12:30 7

Драка Бучневича, ошибка Шестеркина, интервью Зуба

Обзор дня от Алексея Шевченко.
13 февраля 12:00
Видео

«Рейнджерс» провалили матч без Панарина, а Бучневичу даже пришлось подраться

Забить «Бостону» так и не получилось.
13 февраля 07:55

Российских вратарей в НХЛ стало еще больше. Рекорд сезона вновь обновлен

В лиге дебютировал Алексей Мельничук.
12 февраля 16:35 8

Первый месяц Капризова в НХЛ. Овечкин обошел Гартнера. Live Зислиса и Федотова

Эфир о первом месяце сезона НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором Сергеем Федотовым.
12 февраля 16:00 3
Видео

«Динамо» хочет снизить контракт Шипачева на 70 миллионов. Прав ли клуб?

Обзор дня Алексея Шевченко.
12 февраля 13:45 11
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Турниры

Результаты
Положение команд
  • Регулярный чемпионат
Команды И В П О
Таблица отбора в плей-офф
1 Торонто Мэйпл Ливз 18 13 5 28
2 Флорида Пантерз 15 11 4 24
3 Сент-Луис Блюз 17 10 7 22
4 Бостон Брюинз 15 10 5 22
5 Каролина Харрикейнз 15 11 4 23
6 Эдмонтон Ойлерз 19 11 8 22
7 Чикаго Блэкхокс 19 9 10 22
8 Тампа-Бэй Лайтнинг 14 10 4 21
9 Вегас Голден Найтс 14 10 4 21
10 Виннипег Джетс 17 10 7 21
11 Монреаль Канадиенс 15 9 6 20
12 Коламбус Блю Джэкетс 18 8 10 20
13 Нью-Йорк Айлендерс 16 8 8 19
14 Филадельфия Флайерз 14 8 6 19
15 Вашингтон Кэпиталз 15 8 7 19
16 Колорадо Эвеланш 13 8 5 17
17 Ванкувер Кэнакс 21 8 13 17
18 Калгари Флэймз 17 8 9 17
19 Аризона Койотс 16 7 9 17
20 Питтсбург Пингвинз 15 8 7 17
21 Лос-Анджелес Кингз 15 6 9 15
22 Анахайм Дакс 17 6 11 15
23 Нью-Джерси Дэвилз 11 6 5 14
24 Миннесота Уайлд 13 7 6 14
25 Даллас Старз 12 5 7 14
26 Сан-Хосе Шаркс 15 6 9 14
27 Нью-Йорк Рейнджерс 15 5 10 13
28 Нэшвилл Предаторз 16 6 10 12
29 Детройт Ред Уингз 19 4 15 11
30 Баффало Сэйбрз 13 4 9 10
31 Оттава Сенаторз 19 4 15 9
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ЦИФРА ДНЯ
100
форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ-100 игроков НХЛ по голевым передачам
ЦИТАТА
Перед матчем стою в раздевалке, заматываю клюшку, и тут мне говорят, что тест на вирус получился сомнительным
Артем Зуб
защитник «Оттавы»

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На какое место по голам в НХЛ выйдет Овечкин в этом сезоне (на старте — 706 шайб)?
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