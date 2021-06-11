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«Уфа» подписала российского защитника Ботаку-Иобому

14:32

«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником Эрвингом Ботакой-Иобомой.

Точный срок соглашения с 22-летним россиянином не сообщается.

Ботака-Иобома — воспитанник академии «Локомотива». Предыдущим клубом игрока был «Велес». У футболиста есть гражданство ДР Конго.

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Иван Торопцев все материалы автора
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