«Уфа» подписала российского защитника Ботаку-Иобому

22-летний защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с «Уфой» ?



Ботака — воспитанник «Локомотива», также выступал за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». Предыдущим клубом Ботаки был «Велес». pic.twitter.com/1rUCuyEE9o