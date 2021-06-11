«Уфа» подписала российского защитника Ботаку-Иобому
14:32
«Уфа» объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником Эрвингом Ботакой-Иобомой.
Точный срок соглашения с 22-летним россиянином не сообщается.
22-летний защитник Эрвинг Ботака-Иобома подписал долгосрочный контракт с «Уфой» ?— ФК УФА (@UfaFc) June 11, 2021
Ботака — воспитанник «Локомотива», также выступал за московские «Солярис» и «Казанку», грузинский «Самгурали» и владивостокский «Луч». Предыдущим клубом Ботаки был «Велес». pic.twitter.com/1rUCuyEE9o
Ботака-Иобома — воспитанник академии «Локомотива». Предыдущим клубом игрока был «Велес». У футболиста есть гражданство ДР Конго.
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