Зобнин назвал некорректным сравнение чемпионского «Спартака» с нынешним

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал «СЭ» о своем отношении к сравнению нынешней команды с чемпионским составом десятилетней давности.

«Давайте не будем сравнивать, это некорректно. Я в том составе играл, безумно люблю всех ребят, с кем «Спартак» становился чемпионом. Сейчас, как капитан команды, не могу сказать ничего о нынешних ребятах. Вы видите, как мы бьемся, не важно «Оренбург», «Балтика» с их аутами или еще кто-то. Сравнивать эти составы я точно не собираюсь», — сказал Зобнин «СЭ».

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые на 5 очков отстают от лидирующего «Краснодара».