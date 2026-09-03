Первый тренер Соболева согласен со словами Аршавина о движущей силе форварда в «Зените»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» оценил игру форварда в текущем сезоне.

«Хорошо оцениваю его нынешнюю форму. Команда тоже лучше стала игру показывать в середине поля. Голы тоже разные забивают. Приятно смотреть. Сейчас его форма даже лучше, чем весной. Согласен со словами Аршавина, который сказал, что Соболев — главная сила «Зенита». Александр вообще всегда настроен на игру, когда в хорошей форме», — сказал Горбунов «СЭ».

В текущем сезоне Соболев провел 9 матчей за «Зенит», забил 8 голов и отдал две голевые передачи.