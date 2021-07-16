Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» расторг контракт с Давиташвили

13:56
Зурико Давиташвили. Фото ФК "Рубин"
Зурико Давиташвили. Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Теги:

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили покинул клуб, сообщается на официальном сайте казанцев.

Контракт с 20-летним грузином расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Давиташвили выступал за «Рубин» с июля 2019 года и провел 28 матчей, в которых забил 2 гола. С августа 2020 по июнь 2021 года хавбек выступал за «Ротор».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Насколько велики шансы на выход из комы у певицы Максим
Названы версии возможного крушения пассажирского Ан-28 под Томском
Совет Госдумы принял заявление о непризнании Россией однополых браков
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд