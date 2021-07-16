«Рубин» расторг контракт с Давиташвили
13:56
Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили покинул клуб, сообщается на официальном сайте казанцев.
Контракт с 20-летним грузином расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Давиташвили выступал за «Рубин» с июля 2019 года и провел 28 матчей, в которых забил 2 гола. С августа 2020 по июнь 2021 года хавбек выступал за «Ротор».
Зурико Давиташвили покидает «Рубин»!— «Рубин» Казань (@fcrk) July 16, 2021
Контракт с грузинским полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон ?
За «Рубин» он провёл 28 матчей и забил 2 гола.
Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! ??? pic.twitter.com/s4RdMAK2Ry
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