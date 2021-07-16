«Рубин» расторг контракт с Давиташвили

Зурико Давиташвили покидает «Рубин»!



Контракт с грузинским полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон ?



За «Рубин» он провёл 28 матчей и забил 2 гола.



Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере! ??? pic.twitter.com/s4RdMAK2Ry