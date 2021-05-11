В «Спартаке» подтвердили уход Гулиева

В «Спартаке» подтвердили уход полузащитника Аяза Гулиева.

Во вторник, 11 мая, информацию о расторжении контракта с хавбеком опубликовал «Чемпионат». 24-летний россиянин — воспитанник красно-белых.

«Со стороны игрока все договоренности о расторжении подписаны, со стороны клуба еще нет», — сказал «СЭ» управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

Летом 2018 года Гулиев перешел в «Ростов», в январе 2019-го «Спартак» купил его обратно. За основной состав красно-белых он не играл с ноября 2019 года.

Летом 2020-го решением главного тренера Доменико Тедеско Гулиев был переведен во вторую команду. Контракт футболиста действовал до 2023 года.

(Максим Алланазаров)