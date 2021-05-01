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«Краснодар» проведет прощальную акцию для Берга, Ари и Камболова

16:33
Ари. Фото ФК «Краснодар».
Ари. Фото ФК «Краснодар».
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После окончания нынешнего сезона состав «Краснодара» покинут нападающие Маркус Берг и Ари, а также полузащитник Руслан Камболов. После матчи 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» клуб проведет акцию прощания футболистов в болельщиками.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари», — говорится в сообщении в Twitter «Краснодара».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры