«Краснодар» проведет прощальную акцию для Берга, Ари и Камболова
После окончания нынешнего сезона состав «Краснодара» покинут нападающие Маркус Берг и Ари, а также полузащитник Руслан Камболов. После матчи 28-го тура Тинькофф чемпионата России с «Сочи» клуб проведет акцию прощания футболистов в болельщиками.
«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари», — говорится в сообщении в Twitter «Краснодара».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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