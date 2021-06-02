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Воспитанник «Рубина» Агапов стал игроком «Спартака»

18:50
Илья Агапов. Фото ФК «Спартак»
Илья Агапов. Фото ФК «Спартак»
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Защитник Илья Агапов стал игроком «Спартака», сообщается на официальном сайте красно-белых 2 июня. Контракт с 20-летним российским футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

Агапов является воспитанником «Рубина» и ранее выступал за молодежную команду казанской команды.

В минувшем сезоне защитник провел на правах аренды в «Нефтехимике» 21 матч и забил один гол.

Портал transfermarkt.de оценивает Агапова в 300 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-02-ilya_agapov_stal_igrokom_spartaka/

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