Тюкавин: «Спартак» для «Динамо» по-прежнему принципиальный соперник»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал предстоящий матч 7-го тура РПЛ против «Спартака».

— По-прежнему для «Динамо» это принципиальный соперник. Все это понимают. Пользуясь случаем, хочу позвать всех наших болельщиков на стадион, чтобы нас поддерживали. Это будет очень важно для нас. Они нам помогут.

6 августа бело-голубые встретятся со «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.