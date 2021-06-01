«Спартак» объявил об уходе Тигиева
13:20
Защитник Георгий Тигиев покинул «Спартак», информирует пресс-служба клуба в Twitter.
26-летний Тигиев перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2».
Футболист пропустил большую часть прошедшего сезона из-за тяжелой травмы колена.
«Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении клуба.
Георгий Тигиев покидает «Спартак»— «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth) June 1, 2021
Георгий перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2»
Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/LqLrq2vFMz
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