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«Спартак» объявил об уходе Тигиева

13:20
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Защитник Георгий Тигиев покинул «Спартак», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

26-летний Тигиев перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2».

Футболист пропустил большую часть прошедшего сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении клуба.

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