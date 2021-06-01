«Спартак» объявил об уходе Тигиева

Защитник Георгий Тигиев покинул «Спартак», информирует пресс-служба клуба в Twitter.

26-летний Тигиев перешел в «Спартак» в 2017 году, стал чемпионом России, после чего несколько раз уходил в аренды, а последние полтора сезона он был игроком «Спартака-2».

Футболист пропустил большую часть прошедшего сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении клуба.