«Рубин» объявил об уходе защитника Старфельта в «Селтик»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в Шотландии, информирует официальный сайт казанцев. 26-летний швед подписал контракт с «Селтиком».

Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за футболиста около 5 миллионов евро. 500 тысяч из них получит «Гетеборг», за который Старфельт выступал до перехода в «Рубин».

Старфельт выступал за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.