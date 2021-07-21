«Рубин» объявил об уходе защитника Старфельта в «Селтик»
20:40
Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в Шотландии, информирует официальный сайт казанцев. 26-летний швед подписал контракт с «Селтиком».
Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за футболиста около 5 миллионов евро. 500 тысяч из них получит «Гетеборг», за который Старфельт выступал до перехода в «Рубин».
Старфельт выступал за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/karl-starfelt-pereshyol-v-seltik
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