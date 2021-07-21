Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» объявил об уходе защитника Старфельта в «Селтик»

20:40
Карл Старфельт (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Карл Старфельт (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Рубина» Карл Старфельт продолжит карьеру в Шотландии, информирует официальный сайт казанцев. 26-летний швед подписал контракт с «Селтиком».

Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)

Ранее сообщалось, что «Селтик» заплатит за футболиста около 5 миллионов евро. 500 тысяч из них получит «Гетеборг», за который Старфельт выступал до перехода в «Рубин».

Старфельт выступал за «Рубин» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 швед провел 31 матч за казанскую команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/karl-starfelt-pereshyol-v-seltik

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фабио Капелло отреагировал на новость о желании снова поработать в сборной России
Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса
Как Жорин оценил версию Безбородовой об избиении сына Пьехи
Ученые назвали продукты, замедляющие старение после 50 лет
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы