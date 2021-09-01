«Химки» отправили полузащитника Алиева в аренду в «СКА-Хабаровск»
Полузащитник «Химок» Камран Алиев перешел в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
22-летний россиянин проведет в команде из Хабаровска сезон-2021/22 на правах аренды.
Полузащитник красно-чёрных Камран Алиев перешёл в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.— ФК «Химки» (@fc_khimki) September 1, 2021
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Желаем Камрану успешного сезона в Хабаровске! ?? pic.twitter.com/czBjH16riv
В сезоне-2020/21 Алиев забил один гол в 14 матчах за «Химки», в нынешнем сезоне футболист еще ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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