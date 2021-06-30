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Алиев в качестве свободного агента вернулся в «Уфу»

11:30
Азер Алиев. Фото ФК «Уфа»
Азер Алиев. Фото ФК «Уфа»
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Полузащитник Азер Алиев подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на год. Алиев уже выступал за уфимскую команду — с августа 2018 по февраль 2021 года.

Вторую половину сезона-2020/2021 Алиев провел в «Тамбове». На его счету 24 матча в РПЛ, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

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