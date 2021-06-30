Алиев в качестве свободного агента вернулся в «Уфу»
11:30
Полузащитник Азер Алиев подписал контракт с «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на год. Алиев уже выступал за уфимскую команду — с августа 2018 по февраль 2021 года.
Вторую половину сезона-2020/2021 Алиев провел в «Тамбове». На его счету 24 матча в РПЛ, в которых он забил два гола и сделал результативную передачу.
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