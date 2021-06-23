Липовой подписал контракт с «Крыльями Советов»
21:32
Полузащитник Данил Липовой стал игроком «Крыльев Советов». Контракт с футболистом заключен сроком на 3 года, сообщает сайт клуба.
В минувшем сезоне за «Динамо» в РПЛ Липовой провел семь матчей и забил один гол. Также на правах аренды футболист отправлялся в подмосковные «Химки», где выходил на поле в восьми встречах.
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