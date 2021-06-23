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Липовой подписал контракт с «Крыльями Советов»

21:32
Данил Липовой. Фото ФК «Крылья Советов».
Данил Липовой. Фото ФК «Крылья Советов».
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Полузащитник Данил Липовой стал игроком «Крыльев Советов». Контракт с футболистом заключен сроком на 3 года, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне за «Динамо» в РПЛ Липовой провел семь матчей и забил один гол. Также на правах аренды футболист отправлялся в подмосковные «Химки», где выходил на поле в восьми встречах.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18917

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