Липовой подписал контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник Данил Липовой стал игроком «Крыльев Советов». Контракт с футболистом заключен сроком на 3 года, сообщает сайт клуба.

Данил Липовой — первый новичок «Крыльев» в этом межсезоньеhttps://t.co/5YpkZRazaa — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 23, 2021

В минувшем сезоне за «Динамо» в РПЛ Липовой провел семь матчей и забил один гол. Также на правах аренды футболист отправлялся в подмосковные «Химки», где выходил на поле в восьми встречах.