«Урал» арендовал защитника «Краснодара» Гогличидзе
«Урал» объявил о переходе в команду защитника «Краснодара» Лео Гогличидзе.
24-летний россиянин проведет сезон-2021/22 в клубе из Екатеринбурга на правах аренды.
? 24-летний футболист Лео Гогличидзе на правах аренды перешёл из @FCKrasnodar в «Урал». Защитник будет выступать по 3 номером.— ФК Урал (@FCURAL) September 2, 2021
Подробности: https://t.co/jSazTCGPUr pic.twitter.com/NRmqqXEfe4
Сезон-2021/22 футболист начал в аренде в «Нижнем Новгороде», где принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.
Методология
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Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-arendoval-zashhitnika-leo-goglichidze
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