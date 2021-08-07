«Зенит» объявил о переходе Клаудинью
«Зенит» достиг договоренности о переходе Клаудинью, сообщает официальный Twitter клуба. В течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.
«Зенит» достиг договоренности о переходе Клаудиньо! ?— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 7, 2021
Бразильский полузащитник ранее завоевал золото Олимпиады со сборной своей страны. В финале бразильцы победили команду Испании (2:1 д. в.).
Ранее футболист выступал за клуб «Ред Булл Брагантино». За команду игрок провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.
Лучший бомбардир бразильской Серии А (18 мячей) и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года.
24-летний бразилец начинал заниматься футболом в школе «Сантоса». В июле 2015-го подписал первый профессиональный контракт с «Коринтиансом». Также выступал за «Брагантино», «Санту-Андре», «Понте-Прета», «Ред Булл Бразил», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино».
Методология
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