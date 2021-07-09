Защитник Саба Сазонов стал игроком «Динамо»
10:41
Защитник «Зенита» Саба Сазонов стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. 19-летний футболист подписал с «Динамо» трехлетний контракт.
В составе «Зенита» защитник выступал с 2019 года. За основную команду Сазонов дебютировал в мае 2021 года. Таким образом, в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 1 игру.
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