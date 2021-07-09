Защитник Саба Сазонов стал игроком «Динамо»

Защитник «Зенита» Саба Сазонов стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. 19-летний футболист подписал с «Динамо» трехлетний контракт.

?? Саба Сазонов — игрок «Динамо»!



После прохождения просмотра защитник подписал с нашим клубом контракт на три года ?



Добро пожаловать! pic.twitter.com/fA5wxnysCB — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 9, 2021

В составе «Зенита» защитник выступал с 2019 года. За основную команду Сазонов дебютировал в мае 2021 года. Таким образом, в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 1 игру.