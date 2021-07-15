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Воспитанник ЦСКА Востриков перешел в «Чайку»

19:30
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ЦСКА договорился с «Чайкой» о полноценном трансфере нападающего Ильи Вострикова, сообщает официальный сайт московских армейцев 15 июля.

19-летний форвард провел за молодежную команду ЦСКА 61 матч, в которых забил 27 голов. Футболист — двукратный чемпион молодежного первенства России.

В следующем сезоне «Чайка» будет выступать в Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/ilya-vostrikov-pereshel-v-chayku/

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Евгений Петров все материалы автора

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