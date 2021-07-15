Воспитанник ЦСКА Востриков перешел в «Чайку»

ЦСКА договорился с «Чайкой» о полноценном трансфере нападающего Ильи Вострикова, сообщает официальный сайт московских армейцев 15 июля.

19-летний форвард провел за молодежную команду ЦСКА 61 матч, в которых забил 27 голов. Футболист — двукратный чемпион молодежного первенства России.

В следующем сезоне «Чайка» будет выступать в Олимп-ПФЛ.