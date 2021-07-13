Воспитанник «Зенита» Михайлов проведет следующий сезон в «Шальке»

18-летний воспитанник академии «Зенита» Ярослав Михайлов будет выступать за «Шальке» на правах аренды, сообщает сайт российской команды.

13 июля футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» заключили арендное соглашение, рассчитанное на один сезон.

В предыдущей кампании 18-летний Ярослав Михайлов выступал за «Зенит» — м: на его счету 19 матчей в молодежной лиге и 6 — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом».