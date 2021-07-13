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Воспитанник «Зенита» Михайлов проведет следующий сезон в «Шальке»

20:08
Ярослав Михайлов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Ярослав Михайлов. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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18-летний воспитанник академии «Зенита» Ярослав Михайлов будет выступать за «Шальке» на правах аренды, сообщает сайт российской команды.

13 июля футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» заключили арендное соглашение, рассчитанное на один сезон.

В предыдущей кампании 18-летний Ярослав Михайлов выступал за «Зенит» — м: на его счету 19 матчей в молодежной лиге и 6 — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-13-yaroslav-mikhaylov-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-shalke-04.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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