Воспитанник «Зенита» Михайлов проведет следующий сезон в «Шальке»
20:08
18-летний воспитанник академии «Зенита» Ярослав Михайлов будет выступать за «Шальке» на правах аренды, сообщает сайт российской команды.
13 июля футбольные клубы «Зенит» и «Шальке-04» заключили арендное соглашение, рассчитанное на один сезон.
В предыдущей кампании 18-летний Ярослав Михайлов выступал за «Зенит» — м: на его счету 19 матчей в молодежной лиге и 6 — в ЮФЛ-1. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде «Шальке-04», а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с «Зенитом».
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-13-yaroslav-mikhaylov-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-shalke-04.htm
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю