Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полуяхтов покинул «Крылья Советов»

23:33
Теги:

Защитник Владимир Полуяхтов покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 1 июля у него истек срок контракта.

«Благодарим Владимира Полуяхтова за выступления в составе нашей команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере и всегда рады видеть на матчах «Крыльев»!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Полуяхтов перешел в «Крылья Советов» в 2018 году из «Анжи». В сезоне-2020/21 31-летний защитник провел 37 матчей в ФНЛ, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18927

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
Почему обычная болезнь обернулась комой для МакSим
Ученые нашли быстрый и легкий способ снизить давление без лекарств
В центре «Вектор» рассказали об особенностях вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
vs
0
Офсайд