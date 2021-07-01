Полуяхтов покинул «Крылья Советов»
23:33
Защитник Владимир Полуяхтов покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 1 июля у него истек срок контракта.
«Благодарим Владимира Полуяхтова за выступления в составе нашей команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере и всегда рады видеть на матчах «Крыльев»!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.
Полуяхтов перешел в «Крылья Советов» в 2018 году из «Анжи». В сезоне-2020/21 31-летний защитник провел 37 матчей в ФНЛ, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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