Защитник Владимир Полуяхтов покинул «Крылья Советов», сообщает пресс-служба клуба. 1 июля у него истек срок контракта.

«Благодарим Владимира Полуяхтова за выступления в составе нашей команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере и всегда рады видеть на матчах «Крыльев»!» — говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Полуяхтов перешел в «Крылья Советов» в 2018 году из «Анжи». В сезоне-2020/21 31-летний защитник провел 37 матчей в ФНЛ, забил два гола и отдал пять результативных передач.