Четыре клуба РПЛ интересуются Мелкадзе

Как стало известно «СЭ», несколько клубов РПЛ заинтересованы в услугах нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе.

Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Урал», «Ростов» и вышедший в РПЛ «Нижний Новгород».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» летом намерен продать российского футболиста.

В сезоне-2020/21 24-летний Мелкадзе провел на правах аренды в «Ахмате», где в 24 матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу.