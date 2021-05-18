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Четыре клуба РПЛ интересуются Мелкадзе

12:08
Георгий Мелкадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Мелкадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», несколько клубов РПЛ заинтересованы в услугах нападающего московского «Спартака» Георгия Мелкадзе.

Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Урал», «Ростов» и вышедший в РПЛ «Нижний Новгород».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» летом намерен продать российского футболиста.

В сезоне-2020/21 24-летний Мелкадзе провел на правах аренды в «Ахмате», где в 24 матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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