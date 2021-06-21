Александр Ташаев стал игроком «Ротора»
20:57
Как сообщал «СЭ», полузащитник Александр Ташаев стал игроком «Ротора», сообщает сайт клуба ФНЛ.
26-летний футболист весь минувший сезон восстанавливался от травм и выступал только за «Спартак-2» в чемпионате Олимп-ФНЛ, где за 16 матчей не отметился результативными действиями.
3 июня «Спартак» сообщил об уходе Ташаева. Стороны расторгли контракт. В составе «Спартака» хавбек играл с 2018 года. С 2019 по 2020 год он провел в аренде в «Рубине». Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.
По итогам минувшего сезона «Ротор» занял предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Олимп-ФНЛ.
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