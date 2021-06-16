Белоусов и Рабаданов покинули «Уфу»
22:11
По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Магомедэмином Рабадановым, сообщает сайт клуба.
В РПЛ Рабаданов сыграл один матч, за молодежку и «Уфу-2» провел 28 игр и забил 4 гола.
Также «Уфа» и ярославский «Шинник» договорились об аренде 19-летнего воспитанника уфимской команды Никиты Белоусова.
В сезоне 20/21 полузащитник сыграл 2 матча в Тинькофф РПЛ и провел 24 игры в молодежной лиге.
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