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Белоусов и Рабаданов покинули «Уфу»

22:11
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По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Магомедэмином Рабадановым, сообщает сайт клуба.

В РПЛ Рабаданов сыграл один матч, за молодежку и «Уфу-2» провел 28 игр и забил 4 гола.

Также «Уфа» и ярославский «Шинник» договорились об аренде 19-летнего воспитанника уфимской команды Никиты Белоусова.

В сезоне 20/21 полузащитник сыграл 2 матча в Тинькофф РПЛ и провел 24 игры в молодежной лиге.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/

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Иван Шитик все материалы автора
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