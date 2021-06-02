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«Спартак» продлил контракт с Тилом и отдал его в аренду в «Фейеноорд»

18:05
Гус Тил. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник Гус Тил продлил контракт со «Спартаком» до 31 мая 2024 года, сообщается на официальном сайте красно-белых 2 июня. 23-летний голландский футболист продолжит карьеру в «Фейеноорде» на правах аренды.

Арендное соглашение хавбека с «Фейеноордом» рассчитано на один год.

«При этом если до 1 января 2022 года Тил проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у «Спартака» будет право досрочно вернуть игрока из аренды», — говорится в заявлении красно-белых.

В прошлом сезоне Тил был арендован «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-06-02-til_prodlil_kontrakt_so_spartakom_i_arendovan_feyyenoordom/

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