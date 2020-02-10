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2 июн 00:165
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23 мая 01:00
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Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина
Легенда разрушена.
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23 мая 00:20
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«Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей
Команда из Бергамо взяла еврокубок.
«Аталанта» разгромила «Байер»! Онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Битва за трофей в Дублине.
22 мая 17:00
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Миранчук проводит лучший сезон в «Аталанте». Вся команда в отличном состоянии и готова дать бой «Байеру»
Гасперини снова топ.
22 мая 15:30
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Статус легенды или неудачника. Гасперини не выиграл ни одного трофея за карьеру — пора исправлять ситуацию
Финал Лиги Европы — отличный шанс.
22 мая 11:10
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Российская магия против волшебства «Байера». Нас ждет особенный финал Лиги Европы
Алексей Миранчук — секретное оружие «Аталанты».
20 мая 14:30
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У «МЮ» последний шанс попасть в ЛЕ, Италия получит 9 путевок в еврокубки? Итоги и интриги в топ-5 лиг Европы
Самая интересная развязка — в серии А.
20 мая 14:15
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Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»
Парни Хаби Алонсо — в двух шагах от золотого хет-трика.
18 мая 18:00
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Кто выйдет в еврокубки в Европе? Все расклады на финальном отрезке сезона
Веселее всего в Италии и Франции.
10 мая 19:15
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Расклады в топ-5 лигах Европы. Кто может выйти в Лигу чемпионов и Лигу Европы уже в выходные?
Такие счастливчики есть.
10 мая 17:00
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Италия может получить девять еврокубковых путевок. Для этого нужно брать Лигу Европы и Лигу конференций
Все зависит от «Аталанты» и «Фиорентины».
10 мая 15:00
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«Байер» на пути к треблу. Но летом его состав могут растащить топ-клубы
Рассказываем о главных лотах.
10 мая 00:45
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«Байер» снова спасся в самой концовке и сыграет в финале с клубом Миранчука, «Олимпиакос» пишет историю
Главные события ответных полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
10 мая 00:15
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Миранчук — в финале Лиги Европы! «Аталанта» без нервов прошла «Марсель» и сыграет с непобедимым «Байером»
Итальянский клуб побьется в Дублине за большой трофей.
9 мая 23:40
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«Аталанта» разгромила «Марсель», «Байер» спасся на 90+7-й минуте матча с «Ромой»! Онлайн-трансляция полуфиналов Лиги Европы
Ответные игры 1/2 финала.
7 мая 15:15
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Миранчук — в шаге от финала Лиги Европы. Но Обамеянг может в одиночку вытянуть «Марсель»
34-летний габонец оформил 27+11 по системе «гол+пас» в этом сезоне.
7 мая 09:15
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«Байер» на пороге исторической беспроигрышной серии. Нужно лишь не уступить «Роме» в Леверкузене
«Фармацевты» выиграли во всех домашних встречах нынешней ЛЕ.
3 мая 17:00
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Итальянского финала в Лиге Европы не будет. Пробьется ли туда «Аталанта» Миранчука?
Расклады для итальянских клубов после первых полуфиналов еврокубков.
3 мая 00:45
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«Байер» сделал шаг ко второму трофею, «Олимпиакос» шокировал Эмери
Главные события первых полуфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
3 мая 00:15
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Миранчук все ближе к финалу Лиги Европы. Вышел на поле в концовке и был в сантиметрах от эффектного гола
«Аталанта» сыграла вничью в первом полуфинальном матче с «Марселем».
2 мая 23:55
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«Марсель» и «Аталанта» сыграли вничью, «Байер» победил «Рому»: онлайн-трансляция матчей Лиги Европы
Первые игры 1/2 финала.
1 мая 22:15
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«Рома» — последний клуб, который обыграл «Байер» в еврокубках. Спустя год леверкузенцы получили шанс отомстить
На пути к сезону без поражений «фармацевты» превратились в королей концовок.
27 апр 16:00
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«А такого врача в нашей клинике нет». В 2005-м «Парма» требовала не пустить ЦСКА в финал Кубка УЕФА, подделав справку
Бывший главный тренер «Осера» обвинил ЦСКА в подкупе судей в матче Кубка УЕФА-2005.
19 апр 16:15
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Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея
Команда Миранчука идет шестой в серии А и продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Италии.
19 апр 01:30
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«Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»
События ответных четвертьфиналов Лиги Европы и Лиги конференций.
19 апр 00:45
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«Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!
Команда из Бергамо вышла в полуфинал.
19 апр 00:00
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«Аталанта» выбила «Ливерпуль», «Рома» прошла «Милан». Онлайн-трансляция матчей Лиги Европы
Ответные игры 1/4 финала.
18 апр 17:30
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Скоро серия А должна получить пятую путевку в Лигу чемпионов. Поможет ли в этом деле Миранчук?
Ждем появления на поле против «Ливерпуля».
18 апр 15:15
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«Байер» отпраздновал историческое чемпионство, но похмелья в ответке с «Вест Хэмом» не будет: на кону беспроигрышная серия
Цель Хаби Алонсо — пройти сезон без поражений.
18 апр 09:15
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«Аталанта» примет «Ливерпуль» и готова к еще одной сенсации. Для нее у Гасперини есть новый герой
Джанлука Скамакка проводит мощнейший отрезок в сезоне.
16 апр 21:15
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Поражение «Милана» в первом матче с «Ромой» — случайность или эффект Де Росси? Покажет ответная встреча
Россонери уже дважды в этом сезоне обыграли римлян.
12 апр 18:00
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«Аталанта» в плохой форме, разгром «Ливерпуля» на «Энфилде» — сенсация. Когда ждать возвращения Миранчука в старт
У бергамасков плотнейший график.
12 апр 13:00
45
Последний танец Клоппа под угрозой? «Аталанта» в шаге от того, чтобы испортить тренеру прощание с «Ливерпулем»
Команда Гасперини устроила сенсацию.
12 апр 01:00
77
«Рома» обыграла «Милан», «Байер» в шаге от великого рекорда, у Эмери победа в 1000-м матче
Рассказываем о главных событиях первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.
12 апр 00:15
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Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут
Команда Юргена Клоппа уступила 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
11 апр 23:40
3
«Аталанта» разгромила «Ливерпуль», «Милан» уступил «Роме». Онлайн-трансляция матчей Лиги Европы
Первые игры 1/4 финала.
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