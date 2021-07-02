Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала»
22:21
Тульский «Арсенал» подписал контракт с защитником Иваном Новосельцевым, сообщает сайт клуба.
29-летний центральный защитник последние два сезона провел в «Сочи». В составе южан сыграл 35 матчей и забил два мяча.
Отметим, что Иван является вице-чемпионом России в составе «Ростова» (2015/16) и бронзовым призером в составе «Зенита» (2016/17).
Напомним, что Новосельцев на правах аренды играл за «Арсенал» в сезоне-2017/18. Защитник имеет опыт выступления в сборной России, за которую он провел 5 матчей.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/ivan-novoseltsev-v-arsenale-/
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