Урош Спаич присоединился к «Краснодару» после 11 месяцев аренды в «Фейеноорде»
23:14
Защитник Урош Спаич присоединился к «Краснодару» на сборах команды, сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон 28-летний серб провел в аренде в «Фейеноорде» и сыграл за голландскую команду 20 матчей.
Действующее соглашение Спаича с краснодарским клубом действует до лета 2023 года.
27 июня появилась информация, что «Краснодар» может отдать серба в аренду с обязательным выкупом турецкому «Бешикташу».
Спаич перешел из «Андерлехта» в «Краснодар» в 2018 году.
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