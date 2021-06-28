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Урош Спаич присоединился к «Краснодару» после 11 месяцев аренды в «Фейеноорде»

23:14
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Защитник Урош Спаич присоединился к «Краснодару» на сборах команды, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон 28-летний серб провел в аренде в «Фейеноорде» и сыграл за голландскую команду 20 матчей.

Действующее соглашение Спаича с краснодарским клубом действует до лета 2023 года.

27 июня появилась информация, что «Краснодар» может отдать серба в аренду с обязательным выкупом турецкому «Бешикташу».

Спаич перешел из «Андерлехта» в «Краснодар» в 2018 году.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139576

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