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Шалимов стал главным тренером «Урала»

15:21
Игорь Шалимов. Фото ФК «Урал»
Игорь Шалимов. Фото ФК «Урал»
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Российский специалист Игорь Шалимов стал главным тренером «Урала», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с Шалимовым рассчитан на два года.

Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/igor-shalimov-glavnyj-trener-fk-ural

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Сергей Разин все материалы автора

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