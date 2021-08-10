Российский специалист Игорь Шалимов стал главным тренером «Урала», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с Шалимовым рассчитан на два года.

Шалимов работал в «Уралане», женской сборной России, «Краснодаре» и «Химках». Последним клубом специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с октября 2019 по июль 2020 года.

Ранее екатеринбуржцы объявили об уходе Юрия Матвеева. «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 1 очко в 3 матчах.