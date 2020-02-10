Главные новости
Расскажем про самые яркие и знаковые моменты.
Новости
Видео
Статьи
Рамос, Погба, де Хеа, Вернер и другие. Кто из звезд пропустит ЧМ-2022?
Подсчитываем потери.
Миранчук и Шомуродов могут стать одноклубниками? Как дела у экс-игроков РПЛ в серии А
На выходных встретились «Торино» и «Рома».
Аргентинский вундеркинд тащит «МЮ», Миранчук отметился в голевой атаке, «Ювентус» разбушевался
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Дебют Ваноли в «Венеции» испортил экс-игрок «Зенита». А Дзюбы в команде Паоло не будет
В субботу экс-тренер «Спартака» провел свой первый матч в серии В.
«Брентфорд» прибил «Манчестер Сити», «Челси» продолжает падение, «Лейпциг» после отставки Тедеско взлетел на второе место
Главные события субботы в европейском футболе.
«МЮ» взял реванш у Эмери, «Ювентус» уже в четверке, такой Кроос помог бы Германии
Главные события четверга в европейском футболе.
Фото
10 ноя 02:00
18
«Арсенал» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, Влашич принес победу «Торино», Симеоне снова провалился
Главные события среды в европейском футболе.
Невероятный гол помог «Барселоне» выиграть в меньшинстве, «Наполи» побеждает без Хвичи, Мане травмировался перед чемпионатом мира
Главные события вторника в европейском футболе.
Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Игорь Рабинер встретился в Бергамо с тренером, который в 2017 году привел «Спартак» к чемпионству.
Эмери нокаутировал «МЮ», «Ювентус» провел лучший матч в сезоне, гол Жиго не дал «Монако» уйти в отрыв
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
Рассказываем, как сложилось воскресенье для российских легионеров.
«Барселона» попрощалась с Пике, победное возвращение Холанна, Мальдини-младший забил «Милану»
Главные события субботы в европейском футболе.
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
Посчитали деньги и посмотрели на результаты.
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Первое после отъезда из Москвы интервью тренера, под чьим руководством красно-белые взяли Кубок России-2022.
«Похоже, Миранчук нашел общий язык с Влашичем». Черчесов — о яркой неделе экс-футболистов РПЛ в Европе
Наш корреспондент поговорил в Будапеште с российским тренером «Ференцвароша».
Миранчук нокаутировал чемпиона Италии! Забил победный гол «Милану» и поучаствовал в сенсационной победе
Исполнил красоту.
Рэшфорд тащит «МЮ» наверх, «Реал» споткнулся на аутсайдере, «Арсенал» — как во времена Венгера
Главные события воскресенья в европейском футболе.
«Челси» унижен в Брайтоне, новый бенефис Кварацхелии, у Месси классный гол и новый рекорд
Главные события субботы в европейском футболе.
«Миранчуку нужно становиться циничнее и злее». Итальянский комментатор оценил игру нашего легионера
И поделился мнением о Влашиче, Бийоле и Хвиче.
Лучший молодой игрок Европы получил жуткую травму, Моуринью закрыл Хвичу, Гризманн забил ударом с углового
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Но больше ничем не запомнился.
ФИФА наглее всего обманула его с «Золотым мячом». Выдающийся француз завершил карьеру
39-летний Франк Рибери объявил, что заканчивает.
Холанн продолжает поражать Англию, «Реал» выдал шоу и без Бензема, Мхитарян решил судьбу безумной игры
Главные события субботы в европейском футболе.
«Саша умеет наслаждаться жизнью и получать за это большие деньги». Что думают о Кокорине в Италии
Журналист из Флоренции — об итальянской жизни русского легионера.
«Звезды из «Фиорентины» говорили: «Для нас загадка, почему ты не играешь». Большое интервью Кокорина
Собрали яркие цитаты российского форварда, выступающего на правах аренды в «Арисе».
Хвича неудержим, Боккетти дал бой «Милану», Жиго удалили за снос Неймара
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
В субботу наш легионер установил историческое достижение, но плохо сыграл в матче с «Ювентусом».
Промах Миранчука стоил «Торино» проигранного дерби, у Дзюбы — один выход на замену за пять туров
Рассказываем, как сложилась суббота для российских легионеров.
Черышев — самый полезный игрок атаки в «Венеции». Но сама команда находится в кризисе
Денис снова забил.
Как «Ювентус» перестал быть великим. Падение клуба началось с трансфера Роналду
Все обвиняют Аллегри, но на деле все не так просто.
700-й гол Криштиану Роналду, у Хвичи ассист и заработанный пенальти, «Барселона» еле унесла ноги в игре с «Сельтой»
Главные события воскресенья в европейском футболе.
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
Рассказываем о воскресных матчах российских легионеров в европейских лигах.
Хвича снова забил и отдал. Спаллетти построил в «Наполи» чудо-команду
Уже бьют рекорды.
Хвича уже рядом с Марадоной. В прямом смысле
Уровень популярности Кварацхелии в Неаполе сейчас не так далек от великого аргентинца.
Черышев спас своего тренера. Россиянин провел лучший матч после переезда в Италию
Теперь его майки должны раскупаться лучше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3
Опрос
Реклама