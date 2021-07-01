Полузащитник «Нижнего Новгорода» Султонов перешел в «Торпедо»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мухаммад Султонов покинул команду, сообщает официальный сайт нижегородцев.

28-летний футболист перешел в «Торпедо». Контракт игрока с автозаводцами рассчитан до конца июня 2023 года.

Султонов выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2020 года. В сезоне-2020/2021 футболист провел за команду 31 матч, на его счету семь голов и шесть результативных передач.