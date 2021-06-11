«Краснодар» отдал Даниила Уткина в аренду в «Ахмат»

«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Даниила Уткина. Игрок молодежной сборной России проведет сезон-2021/22 в «Ахмате». Срок аренды истекает 31 мая 2022 года.

21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.