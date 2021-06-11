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«Краснодар» отдал Даниила Уткина в аренду в «Ахмат»

17:19
Даниил Уткин. Фото ФК «Краснодар»
Даниил Уткин. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Даниила Уткина. Игрок молодежной сборной России проведет сезон-2021/22 в «Ахмате». Срок аренды истекает 31 мая 2022 года.

21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139458

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы