«Краснодар» отдал Даниила Уткина в аренду в «Ахмат»
17:19
«Краснодар» на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Даниила Уткина. Игрок молодежной сборной России проведет сезон-2021/22 в «Ахмате». Срок аренды истекает 31 мая 2022 года.
21-летний Уткин является воспитанником «Краснодара». Он отыграл за основную команду «быков» 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее «Краснодар» объявил о трансфере нападающего «Ахмата» Владимира Ильина.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139458
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