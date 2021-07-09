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«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-защитником «Ростова» Козловым

17:05
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«Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим защитником «Ростова» Алексеем Козловым, информирует официальный сайт нижегородцев. Ранее у 34-летнего российского футболиста подошел к концу контракт с южанами.

Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Защитник вместе со сборной России принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77972/

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