«Нижний Новгород» подписал контракт с экс-защитником «Ростова» Козловым
17:05
«Нижний Новгород» подписал контракт с бывшим защитником «Ростова» Алексеем Козловым, информирует официальный сайт нижегородцев. Ранее у 34-летнего российского футболиста подошел к концу контракт с южанами.
Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Защитник вместе со сборной России принял участие в чемпионате мира-2014 в Бразилии.
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