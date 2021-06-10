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Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов»

11:21
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Комбаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что защитник Дмитрий Комбаров покинул команду.

«У Дмитрия Комбарова закончился контракт с «Крыльями». Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды. Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова еще год контракта», — приводит пресс-служба самарцев слова Корниленко.

Комбаров выступал за «Крылья Советов» с 2019 года.

В сезоне-2020/21 34-летний россиянин провел 33 матча за самарцев, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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Иван Торопцев все материалы автора
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