Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что защитник Дмитрий Комбаров покинул команду.

«У Дмитрия Комбарова закончился контракт с «Крыльями». Мы благодарим его за все, что он сделал для нашей команды. Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова еще год контракта», — приводит пресс-служба самарцев слова Корниленко.

Комбаров выступал за «Крылья Советов» с 2019 года.

В сезоне-2020/21 34-летний россиянин провел 33 матча за самарцев, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.